Si calano da un terrazzo e scoprono un deposito di droga. Operazione dei Carabinieri a San Basilio

ROMA, 29 APRILE 2017 - I Carabinieri del Nucleo operativo della Compagnia Roma Montesacro hanno assestato un duro colpo allo spaccio di droga nel quartiere di San Basilio, individuando un'abitazione utilizzata come centro di stoccaggio per la droga.

Nel corso dell'operazione, i militari hanno rinvenuto 5 kg di sostanze stupefacenti e arrestato 5 uomini - due di origini calabresi e tre romani - di età compresa tra i 21 e 60 anni, disoccupati.

Il blitz nasce da alcune indagini negli ambienti dello spaccio. Tre dei cinque arrestati erano già sotto osservazione per i loro precedenti in materia di droga e, diversi pedinamenti, hanno condotto i militari verso un'abitazione di via Pievebovigliana.

I servizi di osservazione predisposti, poi, hanno permesso di notare davanti all'ingresso uno dei cinque che faceva la "vedetta" e che, ad ogni movimento sospetto, avvisava i complici all'interno del'appartamento.

Il blitz è scattato ieri pomeriggio, con i carabinieri che sono entrati nella casa calandosi dal terrazzo del condominio adiacente, cogliendo la vedetta alle spalle. All'interno dell'appartamento, i militari hanno sorpreso gli altri 4 uomini mentre tagliavano e confezionavano la droga, pronta per essere spacciata.

Successivamente i militari hanno poi eseguito un'accurata ispezione dei locali, dove hanno rinvenuto 1,6 kg di cocaina, 2 kg di hashish e 1,4 kg di marijuana, una pressa idraulica per la confezione sottovuoto della droga e materiale per il taglio.

I Carabinieri, poi, hanno trovato anche le chiavi di un'automobile, utilizzata dal gruppo per il trasporto della droga grazie alla realizzazione di un vano segreto nel cruscotto.

I 5 arrestati sono stati arrestati e trasferiti in carcere a Regina Coeli. Per loro l'accusa è di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

Daniele Basili

immagine da