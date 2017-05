Si è spento Karl-Otto Apel, maestro dell\'etica del discorso e della pragmatica trascendentale

Riceviamo e pubblichiamo

CATANZARO, 18 MAGGIO - Lunedì, 15 maggio, nella sua casa di Niedernhausen in Germania, si è spento all'età di 95 anni Karl-Otto Apel, uno dei filosofi che ha segnato in maniera indelebile il pensiero contemporaneo. Era appena uscito il suo ultimo libro Transzendentale Reflexion und Geschichte, pubblicato agli inizi di marzo dalla casa editrice Suhrkamp di Francoforte.

A lui va il merito di aver fondato un nuovo indirizzo di pensiero, la pragmatica trascendentale, portando all’ultima conseguenza la fondazione dell’etica del discorso.Contro lo spirito di detrascendentalizzazione della filosofia, Apel ha ripreso e sviluppato la riflessione trascendentale di Kant sulle condizioni di possibilità di validità delle pretese di verità, confrontandosi, per un verso, con la filosofia di provenienza metafisico-ontologica, per altro verso con la filosofia metafisico-coscienzialistica o del soggetto, nonché con le scoperte ermeneutiche e fenomenologiche che si dimostrano indispensabili anche in chiave trascendentalsemiotica, così come teorizzata da Apel nell’ambito delle condizioni delle scienze sociali e spirituali in generale. Il progetto apeliano di trasformazione-ricostruzione in chiave trascendentalermeneutica della filosofia kantiana e moderna in generale, nonché di fondazione ultima della filosofia teoretica e pratica, è un tentativo di elaborazione di un nuovo paradigma, di un terzo paradigma della philosophia prima, successivamente ai paradigmi di Aristotele e di Descartes, sulla base di un’impostazione strettamente pragmatico-trascendental-linguistica o appunto semiotica.