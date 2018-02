Si ribalta escavatore un ferito grave intervento dei VVF (Foto)

SORBO SAN BASILE (CZ) 21 FEBBRAIO - Un ferito grave è il bilancio di un incidente avvenuto questa mattina alle ore 8.35 circa in località Colle Castagna nel comune di Sorbo San Basile (CZ).

Una impresa boschiva era intenta alla realizzazione di una pista all'interno della zona boscata di Colle Castagna nella Sila Catanzarese. Per cause in corso di accertamento, l'escavatore impiegato, si è ribaltato finendo in un burrone.

Sul posto le squadre dei vigili del fuoco della sede centrale con supporto del Nucleo SAF, sono intervenute su un terreno impervio con condizoni meteo avverse che hanno reso particolarmente difficoltoso il raggiungimento dell'infortunato constatando che versava in condizioni gravi ma ancora in vita.

Hanno quindi effettuato il recupero del ferito ed il suo trasporto fino al luogo di attesa dell'ambulanza con la collaborazione del personale suem118 al quale è stato affidato per le cure del caso ed il successivo trasporto presso struttura ospedaliera.

In via precauzionale era stato attivato il nucleo elicotteri dei vigil del fuoco il cui intervento non è risultato più necessario.