Si uccide sparandosi mentre è al telefono con la moglie. Tragedia nel Chietino. Donna risponde alla chiamata in pullman

FRANCAVILLA AL MARE, 10 GIUGNO - Si uccide sparandosi alla testa mentre è al telefono con la moglie. Tragedia familiare, stamani, a Francavilla al Mare, nel Chietino. La vittima è un uomo di 43 anni, il cui matrimonio era in crisi.

All'origine del gesto, probabilmente, oltre a problemi personali c'è proprio il fatto che i due fossero in fase di separazione, con lui che non riusciva a gestire la fine della relazione. La donna era in viaggio verso la riviera romagnola.



Si trovava a bordo di un pullman nelle Marche quando ha ricevuto la telefonata del marito. Nella conversazione il 43enne ha annunciato le sue intenzioni. Poi, la donna ha udito il rumore dello sparo. A quel punto, capito quanto stava accadendo, ha chiesto all'autista di fermare il bus, è scesa dal mezzo ed è stato lanciato l'allarme alla Polizia. Allarme poi girato alle forze dell'ordine abruzzesi.



Inizialmente non era chiaro in quale delle due abitazioni che aveva a disposizione si trovasse il 43enne e i Carabinieri hanno raggiunto entrambe. Entrati nella casa di Francavilla al Mare - dove viveva con la moglie -, con il supporto dei Vigili del Fuoco per l'apertura della porta, i militari hanno trovato il corpo. Sul posto anche il personale del 118, ma l'uomo era già morto. Successivamente è intervenuto il medico legale.



I due erano in un momento critico del matrimonio. Litigi eì incomprensioni andavano avanti da qualche tempo. Lui non viveva bene la situazione di crisi; oggi il gesto estremo, proprio quando la donna si era allontanata per una breve vacanza.



La moglie, quando le forze dell'ordine hanno trovato il corpo del marito, è ripartita per Francavilla, dove è stata ascoltata dai Carabinieri. Il pm di turno della Procura di Chieti ha già disposto la restituzione della salma ai familiari per i funerali.



Degli accertamenti si sono occupati i Carabinieri della Stazione di Francavilla al mare, coordinati dal luogotenente Antonio Solimini, e quelli del Nucleo operativo e radiomobile della Compagnia di Chieti. (Ansa).