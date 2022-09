Siamo di nuovo on-line

InfoOggi.it, da giovedì scorso è stata oggetto di un attacco hacker. L'attacco è stato indirizzato ai siti da noi gestiti, non consentendo ai lettori di accedere alle informazioni quotidianamente da noi pubblicate.



L’attacco Hacker, come ormai prassi consolidata, ha richiesto un riscatto in bitcoin, pena la cancellazione totale delle informazioni presenti.



Il nostro editore non ha inteso di dare seguito alla richiesta, e nessun riscatto è stato pagato. Se il sito è nuovamente online, il tutto è dovuto all’ottimo lavoro dei nostri tecnici informatici, ai quali vanno i nostri ringraziamenti, che ci hanno consentito di riavere nuovamente online le news, per tenervi sempre aggiornati, come ormai facciamo quotidianamente da diversi anni.