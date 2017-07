Sicilia: Riserva Zingaro continua il rogo

PALERMO, 23 LUG – Non si placano le fiamme che ormai da quasi 24 ore affliggono la parte sud della Riserva naturale dello Zingaro, in provincia di Trapani. Senza tregua sul posto stanno operando gli operai della forestale, vigili del fuoco e 3 Canandair. La parte sud della riserva è in cenere ed e ancora molto difficile valutarne i danni. La riserva che si estende dal mare verso la collina, aveva già subito un incendio nel 2012 che aveva devastato l'intera area.

Nella zona si sono recati l’assessore regionale all’Agriturismo, Antonello Cracolici, insieme al direttore della riserva. Il sindaco di Castelammare del Golfo, Nicolo Coppola, ha spiegato che in via prudenziale sono stati evacuati alberghi e villette, confinanti con l’area in fiamme della riserva. Non sono mancati i volontari che hanno operato nel tentativo di creare barriere naturali per cercare di rallentare ed eliminare le fiamme.

