Sicurezza a Milano, Mattarella chiede fermezza e analisi mentre il governo prepara nuove misure

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Il Capo dello Stato condanna le violenze e invita a comprenderne le nuove dinamiche. L’esecutivo lavora a un decreto con interventi sul fermo preventivo, sui danneggiamenti e sul rafforzamento dei controlli

Le violenze a Milano riaccendono il confronto sulla sicurezza e sulla gestione dell’ordine pubblico. Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella esprime una condanna netta degli scontri, accompagnandola con un richiamo alla necessità di analizzare in profondità quanto accaduto.

Al centro dell’attenzione ci sono soprattutto le caratteristiche dei disordini e il coinvolgimento di minorenni nei saccheggi. Un quadro che richiede di affiancare al contrasto delle condotte violente una comprensione delle dinamiche che le alimentano.

Intanto, il governo Meloni prepara un nuovo intervento sulla sicurezza. Il testo resta in fase di definizione e le misure illustrate sul piano politico dovranno trovare una formulazione precisa prima dell’esame del Consiglio dei ministri.

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Mattarella condanna gli scontri e richiama alla comprensione del fenomeno

Il messaggio del Capo dello Stato tiene insieme due esigenze: respingere ogni forma di violenza e sviluppare un’analisi capace di cogliere gli elementi di novità emersi nelle piazze.

Il riferimento a soggetti diversi rispetto al passato pone una questione centrale per la sicurezza urbana. Se cambiano i protagonisti, le motivazioni e le modalità dei disordini, anche gli strumenti di prevenzione devono essere valutati alla luce di queste trasformazioni.

In questa prospettiva, i saccheggi attribuiti a minorenni non politicizzati sollevano interrogativi che vanno oltre la gestione delle manifestazioni. Comprendere come si formino queste aggregazioni e quali fattori favoriscano il passaggio alla violenza diventa parte del lavoro necessario per prevenirne la ripetizione.

Il governo prepara il decreto sicurezza

A Palazzo Chigi, il vertice presieduto da Giorgia Meloni, con la partecipazione di esponenti dell’esecutivo, dei responsabili delle forze di polizia e dell’intelligence, ha esaminato i disordini registrati in diverse città.

L’orientamento del governo è quello di dare una risposta ferma. Dall’analisi emerge però un fenomeno articolato, nel quale convivono comportamenti e motivazioni differenti, ancora da approfondire.

Gli uffici legislativi stanno quindi lavorando al decreto sicurezza, nel quale potrebbero confluire anche disposizioni già presenti nel disegno di legge approvato dal Consiglio dei ministri a luglio e all’esame del Senato. L’approdo del provvedimento in Cdm resta legato alla conclusione del lavoro tecnico.

Fermo preventivo fino a 24 ore tra le ipotesi allo studio

Una delle proposte al centro del confronto riguarda l’estensione del fermo preventivo fino a 24 ore, con la possibilità di applicazione anche ai minorenni.

Si tratta di uno dei passaggi più delicati del provvedimento. La formulazione dovrà chiarire presupposti, destinatari e modalità di applicazione, insieme alle garanzie previste per le persone interessate.

Tra gli interventi annunciati figurano inoltre il rafforzamento delle misure di prevenzione, a partire dall’avviso orale del questore, e un possibile divieto di aggregazione per soggetti ritenuti pericolosi per l’ordine pubblico.

Queste indicazioni descrivono le intenzioni dell’esecutivo: il contenuto definitivo del decreto non è ancora stabilito.

Danneggiamenti e arresto differito al centro del lavoro tecnico

Un altro capitolo riguarda il contrasto ai danneggiamenti di gruppo e alle devastazioni durante le manifestazioni.

Tra le misure illustrate dai sottosegretari Nicola Molteni e Andrea Ostellari compaiono interventi sul danneggiamento aggravato, sull’arresto obbligatorio per le devastazioni e sulla possibilità di procedere con arresto differito entro 48 ore.

Il punto da chiarire riguarda il rapporto con le disposizioni già esistenti. Alcuni strumenti richiamati negli annunci risultano infatti già previsti: sarà quindi il testo a precisare quali modifiche, estensioni o nuove condizioni applicative il governo intenda introdurre.

La distinzione è essenziale per valutare la portata concreta del provvedimento e capire quali strumenti ulteriori verrebbero messi a disposizione delle autorità.

Più militari a Milano con il rafforzamento di Strade sicure

Accanto agli interventi normativi, l’esecutivo valuta un potenziamento dell’operazione Strade sicure. Per Milano, l’ipotesi indicata è l’invio di altri 500 militari, destinati a rafforzare il dispositivo di sicurezza.

È inoltre allo studio la possibilità di attribuire ai militari funzioni di polizia giudiziaria. Anche questo passaggio necessita di una definizione puntuale delle competenze e delle modalità di coordinamento con le forze di polizia.

Il vicepremier Matteo Salvini rivendica l’impostazione delle misure come un risultato politico della Lega. La loro configurazione effettiva resta tuttavia affidata al lavoro degli uffici legislativi.

Interlocuzioni tra Palazzo Chigi e Quirinale sul provvedimento

La preparazione del decreto si accompagna a interlocuzioni tra Palazzo Chigi e Quirinale, mentre vengono approfonditi i profili più sensibili delle disposizioni.

Il tema è conciliare l’urgenza di contrastare le violenze con la solidità giuridica delle norme, soprattutto quando incidono sulla libertà personale o coinvolgono minorenni.

Le parole di Mattarella richiamano dunque a una risposta che unisca fermezza, prevenzione e analisi dei nuovi fenomeni di violenza. Il passaggio decisivo sarà il testo sottoposto al Consiglio dei ministri, dal quale emergeranno la portata delle misure e le garanzie che ne accompagneranno l’applicazione.