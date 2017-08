Sicurezza, il bilancio dei controlli di Ferragosto sul litorale Cosentino

SCALEA, 16 AGOSTO 2017 - Intenso lavoro per i Carabinieri della Compagnia di Scalea su tutto il litorale dell'alto tirreno cosentino, nell'ambito dei controlli effettuati sul territorio per garantire la sicurezza di cittadini e turisti nella giornata del 15 agosto.

In supporto alle pattuglie quotidianamente impegnate, si sono aggiunti i Carabinieri del 14° Battaglione Calabria, impiegati in attività specifiche nei pressi degli obiettivi sensibili: stazioni ferroviarie e discoteche, lidi balneari e luoghi di aggregazione giovanile. Impiegati anche Carabinieri in abiti civili per il contrasto a furti e rapine.

Specifici servizi antidroga e antiborseggio, invece, sono stati predisposti sulle spiagge di Praia a Mare, Scalea, Santa Maria del Cedro e Diamante. I militari hanno arrestato un uomo di 42 anni, originario di Roma, sorpreso mentre cedeva alcune dosi sulla spiaggia a Scalea in località Ajnella. I Carabinieri, inoltre, hanno anche segnalato 12 gli assuntori di stupefacente.

Durante i controlli su strada, i Carabinieri della Stazione di Cittadella del Capo hanno individuato ed arrestato un uomo di 39 anni in esecuzione di un'ordinanza di custodia cautelare per lesioni personali e maltrattamenti in famiglia ai danni della compagna.

Identificato e fermato anche un uomo di 33 anni, responsabile di un accoltellamento ai danni di ragazzi del posto. Al termine di una lite per futili motivi e in evidente stato di ebbrezza, l'uomo si era procurato un coltello e ha aggredito i giovani che, nonostante tutto, sono riusciti a immobilizzarlo e a chiamare i Carabinieri della Stazione di Santa Maria del Cedro. Trasportati al pronto soccorso, hanno riportato ferite giudicate guaribili in sette giorni.

I Carabinieri di Scalea, infine, hanno fermato e denunciato un turista campano di 51 anni, ritenuto responsabile di un furto in abitazione a Scalea.

Daniele Basili

immagine da videocitta.it