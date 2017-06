Sicurezza, Pinotti: "Pronti a schierare l'esercito per proteggere concerti e grandi eventi"

CHIAVARI, 7 GIUGNO - Soldati a presidiare concerti e maxi eventi nelle piazze per questioni di sicurezza. Dopo la tremenda serata in piazza San Carlo a Torino, la ministra della Difesa Roberta Pinotti lancia la proposta di estendere il progetto 'Strade sicure' anche nei grandi eventi.

L’annuncio arriva a Chiavari dove la ministra si trova per sostenere il candidato sindaco del suo partito, il Pd, ma anche per sostenere la costruzione di un cyber-poligono nella caserma locale, che diventerà centro internazionale per la lotta agli attacchi via web. "Se il Viminale ce lo chiederà – ha dichiarato – siamo pronti a inviare militari a presidio dei grandi eventi pubblici".

'Strade Sicure' è un’operazione interforze, in funzione dal 2008, tra Esercito, Marina, Aeronautica e Carabinieri. Sono circa settemila i militari attualmente in servizio nelle piazze principali delle città a garanzia della nostra incolumità. L'esercito, inoltre, è già stato utilizzato nelle manifestazioni del calibro di Expo a Milano e del Giubileo a Roma.

Ovviamente gli episodi di terrorismo delle ultime settimane, e la psicosi collettiva non fanno altro che far crescere la paura tra i cittadini. "Spetterà al ministero dell’Interno decidere - sottolinea la Pinotti -, ma quello che posso dire è che anche per questa specifica manifestazione noi siamo già pronti a organizzare un contingente nel giro di poco, pochissimo tempo".

Giuseppe Sanzi

(fonte immagine messaggeroveneto.it)