Sicurezza: Tre arresti e 2 denunce nel Crotonese operazione dei Carabinieri e GDF

CROTONE, 2 MARZO - Tre arresti e due persone denunciate. Questo il bilancio dell'attivita' svolta dai Carabinieri della Tenenza di Isola Capo Rizzuto, coadiuvati da quelli della Compagnia di Crotone e da unita' cinofile della Guardia di Finanza di Crotone che hanno controllato persone sottoposte a misure di prevenzione e sicurezza, eseguito perquisizioni personali e domiciliari e controlli per rilevare eventuali infrazioni al codice della strada.

Nel contesto dell'operazione, e' stato arrestato, in flagranza di reato, un 60enne di Isola Capo Rizzuto, gia' sottoposto agli arresti domiciliari, responsabile di furto aggravato di energia elettrica. I militari operanti, unitamente a tecnici verificatori della societa' Enel Distribuzione, hanno accertato che l'isolano, al fine di sottrarre energia elettrica, aveva realizzato un allaccio abusivo con un dispositivo by-pass, collegato direttamente alla rete.

Nel corso dello stesso servizio, e' stato eseguito un ordine di carcerazione, emesso dalla Procura di Crotone, nei confronti di un 57enne, sempre di Isola Capo Rizzuto, che devescontare una pena per i reati di omicidio aggravato e porto abusivo di arma clandestina, commessi ad Isola di Capo Rizzuto il 14 agosto 2014.Sono inoltre stati denunciati un 37enne, parrucchiere, sorpreso nella disponibilita' di un ciclomotore, privo di targa, risultato rubato; un 44enne che, sottoposto ad esame etilometrico, e' risultato positivo, ed un 23enne, nato in Marocco, gia' sottoposto alla misura cautelare degli arresti domiciliari. Quest'ultimo provvedimento e' scaturito in seguito alla richiesta dei militari all'A.G. in relazione al reato di evasione commesso dal giovane il mese scorso.