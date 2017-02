SIECO, replica ai lavoratori

Riceviamo e pubblichiamo

CATANZARO, 16 FEBBRAIO - In relazione alla vertenza sindacale del personale della Si.eco. S.p.A., società che si occupa della raccolta e servizi igiene urbana nel Comune di Catanzaro, come da notizie apparse su vari organi di stampa e a seguito di interventi da parte di consiglieri, corre l’obbligo di precisare, anche a seguito dell’interpellanza fatta dell’Amministrazione comunale per via breve ai vertici della società, si chiarire che la Scrivente società dichiara che ai sensi di quanto previsto dal CCNL di categoria e dallo statuto dei lavoratori è stato avviato con le OO. SS. Firmatarie il previsto tavolo di raffreddamento e che, in ogni caso, le problematiche oggetto del confronto sono in via di risoluzione con gli stessi.



Tuttavia, corre l’obbligo di chiedere che volga al termine l’indebita ingerenza di personaggi che strumentalizzano situazioni interne all’azienda ai propri fini elettorali, mettendo in cattiva luce l’azienda, nonostante i lusinghieri risultati raggiunti grazie alla stretta collaborazione della maggior parte della cittadinanza, dell’Amministrazione e delle maestranze stesse.