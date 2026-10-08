Cerca

Cronaca Toscana Siena

Siena: controlli nelle aziende agricole, quattro irregolari e due sospese

Redazione
Condividi:
Siena: controlli nelle aziende agricole, quattro irregolari e due sospese
Notizia in evidenza
Occhio alla notizia
Tempo di lettura: ~2 min

Rimani sempre aggiornato!

Unisciti al nostro canale Telegram per ricevere notizie in tempo reale, esclusive ed aggiornamenti direttamente sul tuo smartphone.

Entra nel Canale

Nelle scorse settimane, i carabinieri del comando provinciale di Siena e del Nucleo Ispettorato del Lavoro hanno condotto una serie di controlli su attività commerciali nel settore agricolo. L'operazione, disposta dal Comando Generale dell'Arma dei carabinieri, mira a contrastare il fenomeno del caporalato e a verificare il rispetto delle normative sul lavoro.

Le ispezioni hanno riguardato nove aziende agricole nella provincia di Siena. Di queste, quattro sono risultate irregolari sotto il profilo penale e amministrativo. In particolare, al titolare di un'azienda di Montalcino e a un suo dipendente è stato contestato il mancato rispetto delle norme sulla sorveglianza sanitaria. È stata inoltre rilevata la mancata predisposizione del Duvri (Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze), obbligatorio quando si collabora con dipendenti di altre attività.

Un'altra sanzione è scattata nei confronti del titolare di un'attività di Sovicille, per non aver inviato alcuni lavoratori alla visita medica prevista. Inoltre, in due aziende, una a Sinalunga e una a Sovicille, sono stati trovati tre operai senza regolare contratto per ciascuna. Per queste violazioni sono state comminate sanzioni pecuniarie per un totale di 34.000 euro e le due attività sono state temporaneamente sospese fino alla conclusione del procedimento amministrativo.

Nel complesso, i militari hanno controllato 47 lavoratori. Di questi, sei sono stati trovati 'in nero' e tre presentavano altre forme di irregolarità. L'operazione conferma l'impegno delle forze dell'ordine nel contrastare il lavoro sommerso e lo sfruttamento nel settore agricolo, a tutela dei diritti dei lavoratori e della legalità.


Vuoi restare sempre aggiornato con le notizie più importanti?

Iscriviti ai nostri canali ufficiali:

Riceverai in tempo reale tutti gli aggiornamenti direttamente sul tuo smartphone.

Rimani sempre aggiornato!

Unisciti al nostro canale Telegram per ricevere notizie in tempo reale, esclusive ed aggiornamenti direttamente sul tuo smartphone.

Entra nel Canale
Argomenti:
caporalato controlli aziende agricole siena lavoro nero sorveglianza sanitaria duvri sospensione attività sanzioni carabinieri

Scritto da Redazione

Leggi altri articoli

Rimani sempre aggiornato!

Unisciti ai nostri canali Telegram e WhatsApp per ricevere notizie in tempo reale, esclusive ed aggiornamenti direttamente sul tuo smartphone.

Canale WhatsApp Novità Entra nel Canale

Esplora la categoria Cronaca

Vedi tutti
Contenuto partner

Il metodo, verificato giorno per giorno

Negli ultimi 30 giorni i modelli statistici di Method Tipster sono stati confermati 4 volte su 9. Oggi sono analizzate 24 partite su 3 competizioni.

Vedi come funziona il metodo →

18+ · contenuti statistici, non consulenza