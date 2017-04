Siena, picchia la figlia che rifiuta di portare il velo e leggere il corano: arrestato kosovaro

SIENA, 11 APRILE – Un cittadino kosovaro di 38 anni, residente nel Senese, è stato arrestato dalla polizia con l’accusa di maltrattamenti a danno di minori conviventi. L’uomo picchiava la figlia minorenne che si rifiutava di portare il velo, leggere il Corano e imparare la lingua araba.

Le indagini sono scattate dopo che alcune compagne di scuola e le professoresse della ragazza hanno notato i segni di violenza sul corpo della giovane e hanno chiamato i soccorsi.



La ragazza è stata così ricoverata presso il pronto soccorso dell'ospedale "Le Scotte" di Siena e i medici hanno subito segnalato l'accaduto alla polizia che ha fatto partire le indagini, coordinate dalla locale Procura della Repubblica.

Dagli accertamenti svolti dalla polizia è emerso che la minore è vissuta in un contesto familiare isolato ed estraneo alle normali condizioni di socialità: non poteva intrattenere alcun rapporto con i coetanei e doveva seguire le rigide imposizioni del padre, che ha aderito ai precetti più radicali della religione islamica.

Ogni volta che la giovane si rifiutava di seguire i dettami del genitore, lui la picchiava.

L’uomo è ora nel carcere di Siena mentre la figlia minorenne è stata collocata in una struttura protetta.

[foto: firenze.repubblica.it]

Antonella Sica