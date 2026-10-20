Signori torna in azzurro come capo delegazione dell'Under 20

Tempo di lettura: ~2 min

Rimani sempre aggiornato! Unisciti al nostro canale Telegram per ricevere notizie in tempo reale, esclusive ed aggiornamenti direttamente sul tuo smartphone. Entra nel Canale

Giuseppe Signori riparte dalla Nazionale italiana. L'ex attaccante è stato scelto come nuovo capo delegazione dell'Under 20, la squadra guidata dal tecnico Carmine Nunziata. Si tratta di un ritorno in azzurro in una veste completamente diversa, dopo una carriera sul campo con 28 presenze, 7 gol e una medaglia d'argento al Mondiale del 1994.

La nomina e il ruolo di Malagò e Ranieri

La nomina è stata decisa dal commissario Figc Giovanni Malagò, in accordo con Claudio Ranieri, direttore tecnico federale e presidente del Club Italia. Ranieri ha accolto così l'arrivo dell'ex giocatore: "Siamo molto felici di accogliere Signori in Figc, è stato uno dei più grandi attaccanti del nostro calcio, protagonista in Serie A e con la maglia azzurra, unendo talento, senso del gol e grande professionalità".

Un valore per la crescita dei giovani

Il direttore tecnico ha poi aggiunto: "Una storia umana e sportiva verso cui la Federazione è particolarmente sensibile. La sua esperienza, le sue competenze e l'entusiasmo con cui ha accettato questa nuova sfida saranno un valore importante per la crescita dei nostri giovani e per rafforzare il loro senso di appartenenza alla Nazionale".

Contenuto partner Method Tipster Gol attesi, medie realizzative e precedenti di ogni partita, letti con due modelli statistici a confronto. Prova gratis 7 giorni. Guarda le analisi → 18+ · contenuti statistici, non consulenza

Il ritorno in azzurro di Signori

Per Signori si tratta di un ritorno in azzurro dopo gli anni da protagonista con la maglia della Nazionale. Ora il suo compito sarà quello di accompagnare i giovani dell'Under 20 nel loro percorso di crescita, mettendo a disposizione l'esperienza accumulata in una carriera di alto livello nel calcio italiano.