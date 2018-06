Simeri Crichi (Cz). I Vigili del fuoco salgono i cattedra prevenire e meglio che curare

SIMERI CRICHI (CZ). 7 GIUGNO - Si è svolta nel pomeriggio di giorno 4 presso l'istituto Comprensivo di Simeri Crichi una lezione informativa sulla diffusione della sicurezza.



All'incontro, richiesto dal Dirigente Scolastico ha preso parte tutto il personale docente, circa 60 tra maestri e professori.

A relazionare alcuni soci dell'Associazione Nazionale dei Vigili del Fuoco sezione di Catanzaro, tutti vigili del fuoco attualmente in quiescenza, che hanno messo a disposizione dei presenti oltre alla conoscenza sulle diverse tematiche anche la professionalità e l'esperienza acquisita negli anni di servizio, suscitando interesse ed entusiasmo.All'informativa teorica è susseguito anche un periodo di pratica durante il quale sono state simulate alcune situazioni di emergenza che potrebbero verificarsi all'interno di un edificio scolastico.Gli insegnanti hanno appreso le manovre da eseguire per un corretto utilizzo di idranti ed estintori per far fronte alle piccole emergenze in attesa degli arrivi dei soccorritori.Elogi, dimostrazioni di gratitudine ed apprezzamenti, espressi al termine dell'incontro, da parte di tutti i presenti ad avvalorare il lavoro di diffusione della sicurezza che l'associazione nazionale dei Vigili del Fuoco sta svolgendo da qualche anno con grandi soddisfazioni.