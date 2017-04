Simeri Crichi, iniziano i lavori di bonifica del territorio. I ringraziamenti dell\'assessore Brutto

SIMERI CRICHI (CZ) 21 APRILE - Hanno avuto inizio i lavori di bonifica del territorio comunale di Simeri Crichi grazie alla tempestiva risposta del consorzio di bonifica alla richiesta dell’assessore all’ambiente e al turismo Saverio Brutto.

Il piano che si sta mettendo in atto in questi giorni prevede lo sfalcio dell’erba e l’intera pulizia delle vie del comune, partendo dal capoluogo per poi passare dai borghi e scendere fino alla zona marittima. Così facendo sarà possibile mantenere in ottime condizioni il territorio, rendendolo pulito ed ospitale sia per i cittadini che lo abitano che per i turisti.“Il mio impegno – dice Brutto – è quello di far fronte alle problematiche che ci si presentano quotidianamente e soddisfare le esigenze dei nostri cittadini, rendendo il nostro territorio vivibile e mantenendolo nelle sue splendide condizioni”. I rifiuti, le erbacce ai bordi delle strade e tutto ciò che deturpa il paesaggio naturale sarà eleminato, assicura l’assessore, per dare una visione nuova al territorio, “quello stesso territorio che – continua Brutto – prevediamo sarà oggetto di visite turistiche dai villeggianti che nei mesi estivi soggiorneranno presso le strutture turistiche, facendoli risalire dalla marina per far conoscere loro l’antico borgo di Simeri e tutte le bellezze presenti nel nostro comune”.Un ringraziamento speciale l’assessore lo devolve al consorzio di bonifica per la disponibilità e la collaborazione che sempre dimostra ad ogni richiesta avanzata da lui e dall’intera macchina amministrativa.