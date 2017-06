Simeri Crichi, l\'AVIS comunale compie il suo 20esimo anniversario

SIMERI CRICHI, 15 GIUGNO - Grande festa prevista per questo fine settimana a Simeri Crichi, dove l’AVIS comunale raggiungerà il suo 20esimo anniversario dalla fondazione. Era infatti il 1997 quando, ad opera del sig. Antonio Folino, attuale presidente onorario, questa importante realtà si presentava alla cittadinanza raccogliendo sempre più sostenitori e volontari.

Dopo infatti 20 in Svizzera da volontario, donatore di sangue e dirigente AVIS, raggiunto il pensionamento, il sig. Folino tornava nel suo paese d’origine, presentando ai suoi compaesani questa associazione che contribuisce da anni a salvare centinaia di migliaia di vite. Tante le iniziative, gli eventi ed i convegni che l’AVIS comunale ha inteso attuare negli anni, formando volontari e non, sulla linea della donazione non solo del sangue ma anche di tutto ciò che contribuisce generosamente a salvare la vita di chi neanche si conosce.

Con l’attenta direzione dell’attuale presidente, Antonio Quattromani, si terranno dunque i festeggiamenti che chiameranno a raccolta i presidenti ed i volontari di tutte le AVIS consorelle della provincia di Catanzaro, con appuntamento per sabato 17 Giugno alle ore 17:00 presso la piazza antistante il Municipio del paese. Con un festoso corteo si giungerà così presso la chiesa matrice dove avrà luogo una celebrazione solenne durante la quale verranno ricordati tutti i volontari deceduti che nel tempo hanno lasciato un’importante orma, un segno indelebile, una bandiera che oggi viene tramandata da padre in figlio, da nonna a nipote permettendo a questa associazione, a distanza di vent’anni, di non perdere la sua utilità, la sua passione, il suo impegno nel sociale. Conclusa la Messa, il corteo tornerà nuovamente presso p.zza Martiri dove seguirà un rinfresco per tutti i partecipanti e tanti giochi di intrattenimento popolare. Nella conclusione della serata, intorno alle ore 21:00, un fantastico tuffo nella musica dagli anni ‘70 ai giorni nostri sarà offerto dalla Hamnésis Live Music Band.

Per la giornata di domenica 18 Giugno invece, l’appuntamento è dalle ore 7:30 alle ore 11:30 presso la Casa del Donatore dove i volontari saranno chiamati per la consueta donazione del sangue; nel pomeriggio, ore 17:00, si terrà il memorial “Benedetto Citriniti”, un triangolare di calcio tra le squadre “AVIS” insieme ad “ASD Simeri Crichi”, l’Associazione di volontariato “Seguimi con il cuore” e la UISP “Unione Italiana Sport per Tutti”.

