Simeri e il Carnavale dei ragazzi 2017

SIMERI (CZ) 25 FEBBRAIO - Con il Patrocinio dell’Amministrazione Comunale di Simeri Crichi, la cittadina Jonica, domenica 26 febbraio festeggerà, la seconda edizione del “Carnevale dei Ragazzi”. Nonostante l’austerità dell’attuale momento sociale che attraversa il Paese, in un clima di sobrietà e auspicando momenti significativi di pace e solidarietà, le associazioni sociali, turistiche e religiose hanno voluto tuttavia offrire alla cittadinanza e ai giovani in particolare un giorno di allegria.

Con la sottoscrizione di una specifica manifestazione d’interesse: la Pro Loco Simeri Crichi, la parrocchia “San Nicola di Bari”, la parrocchia “Santa Maria Assunta”, l’Associazione Nuovi Orizzonti, la sezione Archeoclub di Simeri Crichi, l’associazione Asd Simeri Crichi, la sezione Avis Simeri Crichi, la redazione della Gazzetta dei Ragazzi, l’associazione Seguimi Con Il Cuore, l’associazione Comunale e Sperimentale e infine lo Studio Fotografico Rubino, hanno progettato la seconda edizione del “ Carnevale dei Ragazzi” con la direzione artistica di Filiberto D’Imperio.Il programma prevede, con partenza alle ore 14:00 dalle scuole elementari del paese, la presenza di carri allegorici, di gruppi mascherati, di animazione popolare che secondo un itinerario prestabilito percorreranno il centro del paese per poi soffermarsi in Piazza Martiri per la premiazione dei partecipanti a cura di una giuria composta da artisti, professori, grafici e scenografi (tutti cittadini del paese), con la presidenza di giuria affidata al primo cittadino Pietro Mancuso. Chiusa la premiazione l’evento si sposterà (alle ore 19:00) presso il centro polifunzionale per una fantastica festa in maschera. Alle attività, di natura culturale, ludico, teatrale potranno partecipare tutti i cittadini singoli o per quartiere. La Pro Loco in prima linea e tutte le associazioni si prefiggerà l’obiettivo di colorare e di far sorridere grandi e piccini per un giorno di festa.

Filippo Coppoletta