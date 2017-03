"Simulation Lab", il Trading Finanziario sbarca all'UMG con il Leo Club Catanzaro Host

CATANZARO, 24 MARZO - Integrare il percorso formativo del ramo giuridico-economico con una fase pratica essenziale basata sull'applicazione della teoria quotidianamente studiata a lezione: è inseguendo questo obiettivo che il Leo Club "Catanzaro Host" ha organizzato nei giorni scorsi "Simulation Lab", un mini ciclo di seminari dedicato al tema del Trading Finanziario ospitato dall'Università "Magna Graecia" di Catanzaro. La manifestazione, che ha coinvolto studenti di ogni ordine e grado delle facoltà di Giurisprudenza ed Economia Aziendale, è stata entusiasticamente abbracciata anche da professionisti e formatori del settore che hanno dato il loro contributo per la buona riuscita dell'iniziativa.

Tra questi, certamente, Gabriele Galletta e Annarita Trotta a cui il Leo Club "Catanzaro Host" ha affidato l'organizzazione pratica dei seminari e la gestione delle esercitazioni ad essi collegate. Per il presidente del sodalizio leonistico, Yves Catanzaro, si è trattato «di un appuntamento di assoluto pregio formativo, un appuntamento originale nella forma quanto nella sostanza che ha consentito agli studenti del campus di Catanzaro di andare oltre le conoscenze teoriche per mettere in pratica e sperimentare il know-how necessario nell'ambito del Trading Finanziario». Concordi sul successo dell'iniziativa anche i due relatori, Galletta e Trotta: «Parlando di Finanza e di Investimenti - ha detto il primo - abbiamo cercato di avvicinare quanto più possibile gli studenti ad un mondo percepito lontano ed astratto, il tutto dando giusto risalto al tema dell'educazione finanziaria che è nei fatti fondamentale per lo sviluppo sociale prima, ed economico poi».Di «interessante target formativo» ha invece parlato la Trotta, esaltando «le finalità pratiche promosse da "Simulation Lab" per gli studenti dell'UMG». L'iniziativa appena conclusa rientra in un mini ciclo di seminari ancora più ampio che vedrà trattare, nei prossimi appuntamenti, anche temi di carattere giuridico: il 20 e 27 aprile, sempre presso il Campus di Catanzaro, andrà infatti in scena la simulazione di un Processo Amministrativo.(notizia segnalata da