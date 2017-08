Sindaco Abramo, "Buon Ferragosto a tutti i miei concittadini"

Gli Auguri Del Sindaco Abramo per ferragosto / “con il ritrovato spirito unitario della citta’ affronteremo con piu’ forza le problematiche che riguardano il futuro del capoluogo”

CATANZARO 15 AGOSTO “Buon Ferragosto a tutti i miei concittadini. E’ il giorno dedicato al riposo e alle famiglie, ma non mi sono voluto sottrarre anche quest’anno al piacevole dovere di salutarvi e di augurarvi ogni bene.

La mia non è retorica, ma il mio pensiero va sempre a chi, in queste occasioni di festa, ha pochi motivi per essere allegro, schiacciato da problemi economici o di salute.E’ passato poco più di un mese dalla mia rielezione e non finirò di ringraziarvi per la larga fiducia che mi avete accordato. Moltiplicherò i miei sforzi per esserne degno.Consentitemi di esprimere soddisfazione per alcuni straordinari risultati che abbiamo ottenuto in pochissimo tempo: il salvataggio e il rilancio della nostra amatissima squadra di calcio, i grandi passi in avanti per la soluzione del problema del Pronto soccorso e della sanità cittadina in generale (vedi sblocco delle assunzioni), il successo internazionale del Magna Graecia Film Festival.Ma il motivo di maggiore soddisfazione è il ritrovato spirito unitario della città che si è tradotto nella bellissima “gara” che ha visto tutti – dalle istituzioni agli imprenditori – impegnati a salvare il patrimonio calcistico della città.Con questo nuovo elemento, potremo affrontare con maggiore forza le tante problematiche che riguardano la nostra Città e il suo futuro.Sappiamo bene che dobbiamo fare molto di più, in ogni settore. Tra qualche giorno ci ritufferemo, più determinati che mai, nel lavoro amministrativo. La ripresa del centro storico è al primo punto della nostra agenda, assieme alla questione del lavoro che dovrà vederci impegnati nella richiesta di un tavolo di concertazione con la Regione per l’utilizzazione dei fondi europei.Ma avremo molto da fare anche per i quartieri, per la sicurezza, per l’ambiente. Tutti assieme, potremo fare grandi cose. Ancora Buon Ferragosto per voi e i vostri cari”.