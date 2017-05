Sindaco Abramo: "la Catanzaro sotterranea" ha gia' attratto gli operatori turistici [Video]

Oltre novemila persone hanno visitato le gallerie del San Giovanni nel lungo weekend di inaugurazione / il sindaco Abramo: “la catanzaro sotterranea ha gia’ attratto gli operatori turistici con cui saranno definiti itinerari mirati a promuovere il centro storico”

CATANZARO, 02 MAGGIO - Oltre novemila persone hanno visitato le gallerie del San Giovanni durante i quattro giorni di inaugurazione programmati, nel lungo weekend festivo, dall’amministrazione comunale al termine dei lavori di riqualificazione. Il percorso della Catanzaro sotterranea ha conquistato i tantissimi che, disposti pazientemente in fila dal mattino fino alla tarda sera, grazie all’impegno dell’associazione Guide turistiche calabresi e all’animazione del Gruppo storico città di Catanzaro, hanno avuto l’opportunità di scoprire da vicino le antiche “segrete” del castello normanno riportate alla luce in piena sicurezza e nelle migliori condizioni di fruibilità.

Il nuovo “contenitore” culturale, pensato anche per ospitare incontri ed iniziative espositive, ha subito mostrato tutte le sue potenzialità strategiche per il rilancio del centro storico. Il percorso enogastronomico, allestito nelle sale prospicienti corso Mazzini da Coldiretti con alcune aziende aderenti alla rete di Campagna Amica, ha fatto da gustosa cornice alla passeggiata dei visitatori che, lungo le gallerie hanno potuto anche ammirare le suggestive immagini realizzate con droni dell’area del Complesso San Giovanni che hanno fatto il giro del web. “Abbiamo lanciato un forte segnale – ha detto il sindaco Sergio Abramo - dell'azione di recupero del centro storico che continuerà, tra le altre opere di prossimo completamento, con la riqualificazione di Palazzo Fazzari, dell'ex Educandato che diventerà sede dell'Accademia di Belle Arti, della scuola Mazzini che sarà riconsegnata il prossimo autunno.La parte antica della città, come già accaduto per il quartiere marinaro, tornerà ad essere attrattivo per i giovani e di forte interesse per le attività produttive”. Il sindaco, in vista della stagione estiva, ha già raccolto l’entusiasmo di un gruppo di operatori turistici - Vincenzo Procopio, direttore del Villaggio Garden Calabria di Pizzo (VV), Giuseppe Rovere, direttore del Sun Beach di Squillace, Marigliano Massimo, direttore del Club Esse Costa dello Jonio Club di Mandatoriccio (Cs) e Marco Procopio, direttore del Marina del Marchese di Botricello - che hanno voluto visitare personalmente il percorso sotterraneo. “L’impegno condiviso – ha continuato il primo cittadino - è quello di costruire insieme all'amministrazione comunale un percorso per far arrivare i turisti in città, anche attraverso la funicolare, una delle otto attive in Italia. L’itinerario potrebbe riguardare non solo il bellissimo sito delle gallerie del San Giovanni, ma anche gli altri musei e spazi più significativi con l’obiettivo di valorizzare e promuovere sempre più il nome e l’immagine del Capoluogo”.