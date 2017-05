Sindaco Abramo nel quartiere marinaro "completare l'opera che abbiamo iniziato"

Il sindaco Sergio Abramo ha incontrato i cittadini nel quartiere marinaro: "Per il futuro della nostra città, è determinante riuscire a completare l’opera che abbiamo iniziato"

CATANZARO 25 MAGGIO - “Essere ricordato tra cinque anni come un sindaco che ha lasciato qualcosa di importante alla Città e ai cittadini”. Con questo auspicio rivolto a se stesso, il sindaco Sergio Abramo ha salutato la folta platea presente all’incontro svoltosi all’hotel Perla del Porto.

“Vi chiedo – ha detto - di aiutarmi a realizzare il progetto di fare emergere volti nuovi che hanno voglia di appartenere a una squadra che ha a cuore il bene della nostra città. Io continuerò a spendermi con tutto me se stesso, così come ho fatto fino a oggi, con l’unico interesse di proseguire nell’opera di risollevare Catanzaro. Tanto è stato fatto, ma non voglio parlare delle opere pubbliche, dell’avvio della raccolta differenziata e di tutti i progetti realizzati in questi anni che mi hanno visto al vostro fianco.Quella che ci attende è una sfida ambiziosa che dobbiamo affrontare con il massimo impegno e con la convinzione che in ballo c’è il futuro dei nostri figli”.“Fra i candidati che sostengono la mia candidatura – ha proseguito Abramo – ci sono pochissimi consiglieri uscenti. La nostra vittoria porterà una ventata di freschezza di cui ha estremo bisogno l’aula rossa. E' per questo motivo che non ho fatto nulla per trattenere chi ha deciso di passare dall’altra parte. Andiamo avanti con un entusiasmo mai sopito e con la voglia e la consapevolezza che sia determinante, per il futuro della città, completare l’opera che abbiamo iniziato”.