Sindaco di CantÃ¹: "Napoli Ã¨ una fogna infernale"

CANTU', 22 MARZO - Le affermazioni gravissime sono apparse direttamente sull' account di Facebook del sindaco di Cantù, Claudio Bizzozzero, e si ricollegano alle parole rilasciate da Matteo Salvini alla trasmissione Quinta Colonna su Rete 4 che aveva definito Napoli "casa mia".

"Fossi stato presente gli avrei semplicemente detto che casa mia invece è la Lombardia, mentre Napoli per me resta una fogna infernale (emblema dell'intera ItaGlia) dalla quale mi tengo ben lontano". Parole che hanno scatenato gli utenti partenopei e non.

I post di Bizzozzero sono violentissimi, e si scaglia anche contro il leader della Lega, Matteo Salvini: "Il candidato premier naziunal partenopeo mi ha fatto una sola impressione: mi è sembrato molto basso, anzi, più che basso direi piccolo. Un piccolo insignificante leaderuccio naziunal partenopeo che ha paura dei confronti pubblici con chi sa che lo metterebbe in difficoltà. Che un personaggio così insignificante rappresenti Napoli e la fogna italica non mi sorprende. Che rappresenti invece noi lombardi, mi sembra una nostra gravissima responsabilità".

Il sindaco, che definisce il suo comune "libero e departitocratizzato", non indietreggia neanche davanti alle critiche che hanno sommerso il suo post, anzi rincara la dose dicendo: "Se avessi scritto che Napoli è una città pulita, civile e ordinata, nella quale non esistono illegalità, né criminalità, né degrado ambientale o sociale, né esistono parassiti, raccomandati, furbetti o approfittatori, avrei raccolto migliaia di messaggi di sostegno, ma non avrei detto la verità". E sopra ha pubblicato una serie di fotografie del capoluogo campano invaso dai rifiuti e in balia del degrado. "C'è qualcuno che vuol continuare a raccontare le favole ai bambini e suonare l'orchestrina mentre il Titanic affonda? Faccia pure".

Dall'altra parte, il primo cittadino di Napoli, Luigi de Magistris, risponde: "Claudio Bizzozero si sciacqui la bocca e si prepari a una querela". In una nota il sindaco di Napoli fa sapere: "Già ieri pomeriggio, nell'immediatezza della notizia del suo delirante post, ho convocato nel mio ufficio il capo della nostra Avvocatura municipale per conferire ampio mandato per presentare all'Autorità giudiziaria querela per diffamazione" e conclude "Prima di parlare di Napoli il sindaco di Cantù prenda una brocca d'acqua pubblica e si sciacqui la bocca".

E Maria Caniglia, consigliera comunale del gruppo "Ce simme sfasteriati" chiede al ministro dell'interno Marco Minniti, lo sciogliemento del Comune di Cantù: "Per violazione dei diritti costituzionali, di legge, e per gravi motivi di odine pubblico attinenti la sicurezza e la quiete pubblica".

Maria Minichino

(fonte immagine ilgiorno.it)