Riace: sindaco sfiduciato e pronto a lasciare il comune

RIACE, 20 AGOSTO – Domenico Lucano, dal 2004 sindaco di Riace, comune di 1500 abitanti in provincia di Reggio Calabria, si dice "sfiduciato, avvilito, indignato con lo Stato".

Il primo cittadino di Riace sarebbe pronto ad abbandonare il comune se il Ministero dell'Interno e la Prefettura di Reggio Calabria non confermeranno il sussidio finanziario fornito sotto forma di bonus e borse lavoro. Questi strumenti hanno infatti consentito alla cittadina della Locride, conosciuta oramai a livello nazionale e internazionale, di meglio far fronte all’emergenza immigrazione, divenendo tra l’altro un brillante esempio per tutto ciò che concerne l'accoglienza migranti.

Lucano si fa portatore di questa battaglia dopo aver contribuito alla rinascita di Riace, ‘trasformando’ gli immigrati in cittadini. I bonus e le borse lavoro sono stati il fulcro di questo progetto che ha visto incrementare negli ultimi anni a Riace il flusso dei migranti.

Luna Isabella

(foto da liberopensieronews.it)