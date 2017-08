Singapore, nave da guerra Usa urta nave cisterna: dieci marinai dispersi

SINGAPORE, 21 AGOSTO - Una nave antimissile della Marina degli Stati Uniti si è scontrata nella notte con una nave cisterna nelle acque tra Singapore e lo Stretto di Malacca e almeno dieci marinai risultano dispersi. Altri cinque - riferisce la Marina statunitense - sono rimasti feriti.

La nave statunitense - la USS John S. McCain - ha subito importanti danni allo scafo per via della collisione con la Alnic MC, adibita al trasporto di prodotti petrolchimici. L’incidente è avvenuto alle 5.24 ora locale, le 23.24 circa in Italia, secondo quanto riferito dalla Settima flotta della Marina americana.

Si tratta della seconda collisione in cui è coinvolta una nave della Marina Usa nel Pacifico negli ultimi due mesi. Nel giugno scorso, infatti, sette marinai erano morti nello scontro tra la USS Fitzgerald e una portacontainer al largo del Giappone.

L’indagine su questo primo incidente è tuttora in corso. Il capitano della Fitzgerald è stato rimosso dall’incarico, mentre altri membri dell’equipaggio sono stati puniti dopo che la Marina Usa ha accertato una serie di negligenze che avrebbero contribuito a provocare l’incidente.

Quanto alla McCain invece - di base a Yokosuka, in Giappone - era diretta a Singapore per uno scalo di routine. Commissionata nel 1994, la nave ha un equipaggio di 23 ufficiali, 24 sottufficiali e 291 marinai.

Claudio Canzone

Fonte foto: si24.it