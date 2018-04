Sintetizzato il sosia della plastica: è riciclabile all\'infinito

BOULDER, 27 APRILE – Una ricerca condotta dall’Università del Colorado e pubblicata sulla rivista Science svela il ‘sosia’ della plastica: una sostanza robusta e resistente, riutilizzabile all’infinito.



Il gruppo di ricerca guidato da Eugene Chen ha sintetizzato in laboratorio il materiale che potrebbe sostituire la plastica e porre un freno al problema dell’inquinamento incontrollato. Secondo Chen “può essere riutilizzata infinite volte”, ma ancora non si conoscono i costi di produzione.



La sostanza rivale della plastica è formata da una lunga catena di molecole (detta polimero) che può facilmente essere riportata alla sua forma originaria. Processi complessi e prodotti tossici, come quelli che servono per riciclare la plastica, sarebbero in questo modo evitati. Il polimero, secondo Chen, ha un “ciclo di vita circolare”.

fonte immagine abtintl.com

Danilo De Rosa