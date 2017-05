Siracusa, scomparsa tredicenne. Vista l\'ultima volta in Cittadella

SIRACUSA, 30 MAGGIO - Ieri, nel tardo pomeriggio, una bambina di tredici anni di nome Marika è scomparsa dopo essere stata vista per l'ultima volta nella Cittadella dello Sport di Siracusa.

I genitori, dopo averla raggiunta in Cittadella e aver constatato che non c'era più, hanno immediatamente chiamato la polizia per dare l'allarme della scomparsa. Il piano provinciale ricerche scomparsi è stato subito attivato.

Marika frequentava regolarmente l'ambiente per la sua grande passione per il nuoto sincronizzato. Secondo le prime analisi, la tredicenne avrebbe passato del tempo con gli amici sulle gradinate, ma poi sarebbe andata via.

Gli investigatori della polizia stanno interrogando alcuni dei testimoni che erano in Cittadella nelle stesse ore della scomparsa, e tra loro ci sono anche gli amici più stretti della ragazzina. Sotto analisi anche i profili social di Marika.

Chiara Fossati

immagine da questure.poliziadistato.it