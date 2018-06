Siria: 38 civili uccisi in raid aereo a Idlib. Molti i bambini

SIRIA, 8 GIUGNO – Un raid aereo in Siria ha colpito il villaggio di Zardana, in provincia di Idlib, nel nord-ovest del paese controllato dai ribelli anti-Assad. Il bilancio al momento è di 38 vittime civili e 80 feriti, tra cui molti bambini. Il numero dei morti però è destinato a crescere data la gravità di alcune ferite. Lo riferiscono l'Osservatorio siriano per i diritti umani e i volontari dei White Helmets.

Il raid è avvenuto in un’area in cui si rifugiavano gli sfollati di altre regioni siriane e rientrava nell’accordo di de-escalation Russia-Turchia-Iran. L’attacco, inconsueto e imprevedibile quindi, viene imputato dalle fonti locali ai caccia russi. Il raid aereo è avvenuto poco dopo il pasto serale che rompe il digiuno nel mese del Ramadan.

Federico De Simone

Fonte immagine: strettoweb