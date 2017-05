Siria: a 20 km da Raqqa forze curdo-arabe conquistano Tabqa

Beirut, 10 maggio 2017 - Il direttore dell'Osservatorio siriano per i diritti umani, Rami Abdel Rahman, ha riferito che Le Syrian Democratic Forces (Sdf) hanno assunto il controllo di Tabqa e della vicina diga sull'Eufrate.

L'operazione, denominata "Collera dell'Eufrate", era stata lanciata lo scorso novembre e ha visto l'Sdf conquistare larghe porzioni di territorio intorno alla capitale di Isis, nonostante questa abbia opposto una dura resistenza ricorrendo ad autobomba, cecchini e droni armati.

Il presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, aveva già reagito alla decisione dell'Amministrazione americana di fornire armi pesanti ai curdi siriani del Pyd-Ypg, ribadendo che la Turchia è contraria a qualsiasi soluzione che implichi una frammentazione della Siria, opzione che appunto favorirebbe la creazione di uno stato curdo al proprio con la Turchia.

Lanciando un chiaro messaggio a Donald Trump, in vista dell'incontro tra i due previsto per il prossimo 16 maggio, il presidente Turco ha affermato che ogni sviluppo in Siria e Iraq costituirebbe una questione di sicurezza nazionale per Ankara. Erdogan ha chiesto, infatti, agli alelati di puntare sulle stesse forze su cui punta il Governo (l'Esercito Libero Siriano nds).

La speranza è che il presidente turco, parlando con Trump, possa far ricredere gli Stati Uniti su questa decisione, le cui conseguenze ricadono direttamente sulla Turchia.

Emanuela Salerno

Fonte immagine: ww.wired.it