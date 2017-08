Siria, Al Arabiya: almeno 100 minori uccisi in un raid

DUBAI, 07 AGOSTO – Una notizia che non ha ancora trovato conferme ufficiali quella divulgata dall’emittente degli Emirati Arabi Uniti, Al Arabiya, in cui si afferma che “Cento minori” sarebbero stati uccisi a seguito di un raid della coalizione a guida Usa in un campo di addestramento Isis in Siria.

Secondo quanto divulgato dall’emittente di Dubai l’attacco posto in essere dalla Coalizione internazionale avrebbe avuto luogo presso la città di Dayr az Zor capoluogo dell’omonimo Governatorato, ubicata sull’Eufrate al confine con l’Iraq. La città è stata occupata dai miliziani di Daesh nel gennaio del 2016, diventando teatro di una strage di civili, circa 300 in maggioranza donne, bambini ed anziani di cui 150 sono stati barbaramente decapitati. Attualmente, le notizie riportate dal Al Arabiya risultano ancora frammentate, infatti, non è ancora chiara la dinamica dell’intervento militare e non è stato specificato se i minori coinvolti nel raid fossero reclute all’interno del campo di addestramento dell’Isis.

Intanto, sul sito dell’emittente araba è possibile visionare alcuni aggiornamenti sul conflitto. Secondo quanto divulgato sembrerebbe che le forze governative siriane controllano, attualmente, più della metà della roccaforte Raqqa.

Immagine da: tgcom24.mediaset.it

Caterina Apicella