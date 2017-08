Siria, Amnesty International: migliaia di civili intrappolati a Raqqa

RAQQA, 24 AGOSTO – Secondo il rapporto pubblicato oggi da Amnesty International, migliaia di civili sono intrappolati a Raqqa, nonché, “centinaia” sono stati uccisi o feriti.

Il rapporto è stato sviluppato in base alle testimonianze dei cittadini che sono riusciti a fuggire dalla città, roccaforte di Daesh. Secondo le stime di Amnesty, i civili coinvolti sono vittime delle operazioni poste in essere da tutte le parti dello scontro armato, come i bombardamenti della Coalizione internazionale a guida Usa che supporta l'avanzata delle forze armate curde.

Il resoconto della Ong non è difforme dai dati pubblicati dall’Onu, che ha calcolato che i civili intrappolati nella città, teatro di scontro dell'offensiva delle Forze democratiche siriane, Sdf, a maggioranza curda, ed i miliziani dello Stato Islamico, sono tra i 10mila ed i 50mila. “Migliaia di civili sono intrappolati in un labirinto mortale dove sono sotto il fuoco di tutte le parti. Sapendo che l'Isis usa i civili come scudi umani, le Sdf e le forze Usa devono raddoppiare gli sforzi per proteggere i civili, soprattutto evitando di effettuare attacchi sproporzionati e indiscriminati e creando vie di fuga sicure”, ha ribadito Donatella Rovera, senior adviser per la risposta alle crisi di Amnesty International.

Immagine da: swissinfo.ch

Caterina Apicella