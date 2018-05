Siria: attacchi aerei contro l\'esercito di Damasco

DEIR EL-ZOUR 24 MAGGIO - Secondo il Central Military Media, una fonte di informazione vicina al governo siriano, una serie di attacchi aerei avrebbero colpito delle postazioni dell'esercito di Damasco nella parte orientale del Paese.

Sarebbe stata colpita la zona tra Boukamal e Hmeimeh, nella provincia di Deir el-Zour. nelle vicinanze della prima linea per contrastare l'avanzata dei militanti dello Stato Islamico. Pur parlando di danni materiali, il Central Military Media non ha fornito dettagli. Una portavoce del Pentagono ha dichiarato che ci sono alcune "informazioni in merito" che attestino la veridicità del fatto.

Fonte immagine: yemenextra.net

Fabio Di Paolo