Siria, bombardato un aeroporto militare. Damasco e Mosca accusano Israele

HOMS, 9 APRILE – Questa notte un raid missilistico ha colpito la base aerea Tayfur, vicino ad Homs (Siria centrale). Il numero delle vittime è ancora incerto: si pensa che a perdere la vita siano state tra le 12 e le 14 persone, tra cui alcuni soldati iraniani. Dopo aver accusato gli Stati Uniti, la tv di Stato siriana ha successivamente indicato Israele come colpevole dell’attacco.



La Russia, tramite il ministero della Difesa, conferma la versione di Damasco: a bombardare la base governativa sarebbero stati alcuni caccia F-15 dell’esercito israeliano dal Libano, senza dunque violare lo spazio aereo siriano. La Tass (agenzia di stampa russa) riporta che nessun funzionario di Mosca è stato vittima dell’attacco. Da quanto si apprende da Nbc News, inoltre,Israele avrebbe avvertito gli Stati Uniti prima di compiere il raid contro la base T-4 a Homs.



Ancora incerte le cause del bombardamento: alcuni funzionari militari hanno indicato che il raid potrebbe essere la risposta all’attacco chimico di Douma avvenuto ieri, di cui è stato incolpato il regime siriano e che ha causato almeno 60 morti. Altre fonti, invece, sottolineano come quello di questa notte potrebbe essere uno dei tanti attacchi di Israele per colpire le basi iraniane e di Hezbollah in Siria.



Fonte immagine sott.net



Danilo De Rosa