Siria: i combattenti hanno preso il controllo di una base aerea nei pressi di Raqqa

RAQQA, 27 MARZO - Perde ancora terreno l'Isis in Siria: le milizie curde, insieme ai combattenti Arabi e con il sostegno degli Stati Uniti hanno preso il controllo di una base aerea del califfato a Tabqa, nei pressi di Raqqa.

La base era stata occupata nel 2014 dalle forze armate jihadiste, che dopo averla strappata all'esercito regolare siriano si erano macchiate di una delle più grandi atrocità del conflitto: un'esecuzione di massa di tutti i soldati fatti prigionieri.

La conquista si inserisce in un'operazione più ampia volta anche al controllo della vicina diga, e rappresenta un importante passo in avanti nella lotta per la liberazione di Raqqa, capitale del sedicente stato islamico.



La città, che era una delle principali del Paese, è sotto il controllo dell'ISIS da ormai tre anni. La popolazione è costretta all'interno dell'abitato: non è possibile allontanarsi senza il premesso degli jihadisti, così come è severamente vietato l'utilizzo di telefoni, per evitare comunicazioni con presunti nemici del califfato, o la visione di programmi televisivi internazionali.



La battaglia è un punto delicatissimo della guerra contro Daech: molti civili continuano infatti ad abitare l'area, e con l'avvicinarsi dei combattimenti al centro cittadino crescono i rischi per la loro sicurezza. L'osservatorio Siriano per i Diritti Umani ha stimato che i raid aerei della settimana scorsa hanno già mietuto circa 90 vittime tra i non-combattenti.

Oltre ai pericoli collegati all'imperversare dei combattimenti, negli ultimi giorni la popolazione è stata anche minacciata dal timore di un collasso della diga di Tabqa, che secondo gli jihadisti sarebbe stata colpita da bombardamenti e rischierrebbe di crollare.

La struttura tuttavia sembra intatta. Un portavoce della coalizione ha inoltre dichiarato che le forze sul campo sanno quanto la diga sia importante per il popolo siriano e che verrà fatto di tutto per preservarne l'integrità

I combattimenti intanto proseguono. Ci si attende adesso che le Forze Democratiche Siriane, dopo le recenti conquiste, proseguano nella loro avanzata lungo l'Eufrate verso la capitale del califfato.



Foto: Syriadirect.com



Paolo Fernandes