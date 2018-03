Siria: I turchi conquistano centro di Afrin. Cacciati i combattenti curdi

ANKARA, 18 MAR – Sembra che l'offensiva turca su Afrin, l'enclave curda al confine con la Turchia, sia ormai alle battute finali.

Il presidente turco Recep Tayyip Erdogan ha annunciato che le forze siriane alleate della Turchia hanno preso il controllo del centro di Afrin e cacciato i combattenti curdi. "Le unità delle Forze siriane di liberazione, sostenute dall'esercito turco, hanno preso il controllo totale del centro di Afrin questa mattina alle 8:30 (le 6:30 in Italia)", ha dichiarato Erdogan.

Dal 20 gennaio era in atto nell'enclave curda nel nord della Siria l'operazione denominata "Ramoscello d'ulivo", lanciata dalla Turchia contro i combattenti locali delle Unità di difesa del popolo, alleati degli Stati Uniti ma considerati "terroristi" da Ankara.

Per gli attivisti dell'Osservatorio nazionale per i diritti umani, i turchi hanno conquistato metà della città e sono in corso pesanti combattimenti. L'offensiva turca contro l'enclave curda di Afrin va avanti da circa due mesi e ha costretto all'esodo almeno 150.000 civili. Secondo l'Osservatorio, i turchi avrebbero colpito il principale ospedale della città, uccidendo almeno dieci persone tra cui due donne incinte, ma Ankara ha negato.

Fonte immagine: tgcom24.mediaset.it

Alessia Panariello