Siria: M5s a presidenti Camere, urge convocazione

ROMA, 14 APR ILE - "L'evolversi dei fatti non consente di attendere oltre e richiede, a nostro avviso, una convocazione urgente già nelle prossime ore se non delle Assemblee, almeno delle Commissioni speciali, anche in sede congiunta, affinché il Presidente del Consiglio dei ministri possa informare le Camere dell'andamento della crisi e avviare una riflessione condivisa sull'evoluzione dello scenario nelle prossime settimane".

Così i capigruppo M5s in una lettera ai rispettivi Presidenti di Camera e Senato. Signora Presidente, Signor Presidente, come noto, nelle ultime ore la crisi siriana ha registrato una evoluzione che rende la situazione estremamente delicata" affermano Giulia Grillo e Danilo Toninelli nella lettera in cui ricordano: "Il M5s nella giornata di mercoledì aveva già chiesto nell'Aula del Senato della Repubblica che il Governo riferisse al Parlamento" .