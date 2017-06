Siria: le milizie curdo-siriane sono entrate nella città di Raqqa

RAQQA, 06 GIUGNO – Secondo quanto riferito dagli attivisti anti-Isis, le milizie curdo-siriane sono entrate a Raqqa, roccaforte del sedicente Stato Islamico nel nord della Siria.

L'attacco curdo-americano è avvenuto nella parte orientale della città. Intanto, l’agenzia governativa siriana Sana, Syrian Arab News Agency, e l'Osservatorio nazionale per i diritti umani in Siria, Ondus, vicino alle fazioni di opposizione, hanno divulgato la notizia che i raid aerei, compiuti dalla Coalizione anti-Isis guidata dagli Usa sulla città, hanno provocato la morte di almeno dodici civili. Secondo l'Osservatorio siriano per i diritti umani, invece, nella provincia di Al-Raqqah, nella zona occidentale, una miniera è esplosa, uccidendo un uomo e suo figlio, nonché, ferendo altre persone, mentre nella zona nord-occidentale dopo la mezzanotte di ieri, un uomo è stato ucciso a seguito di un'esplosione di mine poste dai combattenti dello Stato Islamico.

L’azione militare che ha portato all’incursione delle forze curdo-siriane nella città di Raqqa ha avuto inizio con una serie di bombardamenti aerei e di artiglieria, azioni intensificate negli ultimi giorni per facilitare l'avanzata delle forze curdo-siriane, guidate dall'ala locale del Pkk, partito politico ed organizzazione paramilitare, sostenuto delle masse popolari del sud-est della Turchia, zona popolata dall'etnia curda, ma attivo anche nel Kurdistan iracheno, verso la città, oramai, circondata su tre lati. Il numero delle vittime civili, per un raid della coalizione che ha colpito una scuola, è ancora da definire poiché non sono disponibili, attualmente, informazioni confermate.

Immagine da: rsi.ch

Caterina Apicella