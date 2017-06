Siria: Zerocalcare racconta la morte di Ayse, combattente che assieme ai curdi lottava contro l\'Isis

ROMA, 01 GIUGNO – Il fumettista Zerocalcare dedica un post su Facebook al ricordo di Ayse Deniz Karacagil, giovane turca condannata a 103 anni di carcere per le proteste a Gezi Park nel 2014, morta durante un combattimento a Raqqa, al confine tra la Turchia e la Siria.

Il fumettista aveva già raccontato la sua storia nel suo Kobane Calling. La giovane turca aveva deciso di unirsi ai combattenti curdi contro l’autoproclamato Stato Islamico in Siria. "E' sempre antipatico - scrive l'autore - puntare i riflettori su una persona specifica, in una guerra dove la gente muore ogni giorno.

Però siccome siamo fatti che se incontriamo qualcuno poi per forza di cose ce lo ricordiamo e quel lutto sembra toccarci più da vicino, a morire sul fronte di Raqqa contro i miliziani di Daesh è stata Ayse Deniz Karacagil, la ragazza soprannominata Cappuccio Rosso.

Turca, condannata a 100 anni di carcere dallo stato turco per le proteste legate a Gezi Park, aveva scelto di andare in montagna per unirsi al movimento di liberazione curdo invece di trascorrere il resto della sua vita in galera o in fuga. Da lì poi è andata a combattere contro Daesh in Siria e questa settimana è caduta in combattimento”.

Luna Isabella

(foto da fumettotumefatto.wordpress.com)