Siria, morti altri 14 bambini in Ghouta est

DAMASCO, 21 MARZO – Continua, drammaticamente, a crescere il numero delle vittime dei bombardamenti in Ghouta orientale, alla periferia est di Damasco. Gli attacchi condotti dalle forze fedeli ad Assad e dai loro alleati hanno infatti ucciso altri 56 civili, tra cui almeno 14 bambini.

A dare la notizia i Caschi Bianchi, uomini e donne della Siryan Civil Defence, organizzazione creata nel 2013 per aiutare le vittime del conflitto siriano. Il bersaglio delle bombe sarebbe stato Douma, la più grande delle città dell’area, e l'attacco avrebbe seguito di poco il raid su Arbin, altro centro abitato, che aveva ucciso altre decine di civili.

L’esercito siriano ed i suoi alleati controllano ormai oltre l’80% della Ghouta, terreno di una delle più grandi carneficine del conflitto siriano: in circa un mese, dal 18 febbraio, 1500 civili sono stati uccisi ed altri 5000 feriti. Tra le vittime, almeno 300 sarebbero bambini. Il 18 marzo scorso il presidente siriano Bashar al-Asssad ha fatto visita alle zone “liberate” della regione, complimentandosi con i propri uomini per aver “salvato Damasco”, per lungo tempo bersaglio di razzi sparati dalla roccaforte ribelle.

Negli ultimi giorni, per sfuggire agli scontri, oltre 70mila persone sono fuggite dall’area, di cui 4000 solo dalla sacca di resistenza a sud, settore interessato da un accordo fra il gruppo armato Faylaq al-Rahman e la Russia, che avrà ad oggetto l’evacuazione dei ribelli.

E intanto, mentre continuano ad imperversare le bombe, l’Organizzazione per la proibizione delle armi chimiche (OPCW) ha ricevuto innumerevoli rapporti sull’uso di questo tipo di armamenti nella Ghouta orientale. Al momento sono 70 i casi su cui sono in corso le indagini, su un totale di 370 segnalazioni. Trattandosi di un’enclave ribelle, tuttavia, ricevere informazioni è estremamente complesso.

Se confermati, gli attacchi con armi chimiche non sarebbero una novità nel conflitto siriano. Per la “Rete siriana per i diritti umani”, infatti, il presidente Assad avrebbe già utilizzato 211 volte dall’inizio della guerra gas al cloro nei bombardamenti, uccidendo oltre 1400 persone.

Paolo Fernandes

Foto: nena-news.it