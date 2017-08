Siria, raid russo su convoglio Isis. Mosca: "Uccisi 200 jihadisti"

DEIR EZ-ZOR, SIRIA, 21 AGOSTO - Le forze aeree russe avrebbero distrutto un convoglio di militanti dello Stato Islamico sulla strada verso la città siriana di Deir ez-Zor, uccidendo almeno 200 jihadisti. A riferirlo è il ministero della Difesa russo, citato da diverse agenzie di stampa. Ad essere abbattuti sarebbero stati oltre venti veicoli che trasportavano armi di grosso calibro e lanciagranate, ma anche veicoli blindati e tanks. Non è però chiaro quando sia avvenuto il raid.

In una nota del ministero della Difesa russo, riportata da Tass, si legge: “L’aviazione russa ha distrutto l’ennesimo grande convoglio dei militanti dell’Isis, che si stava dirigendo verso Deir ez-Zor, dove i terroristi internazionali stanno cercando di riorganizzarsi e di dar vita alla loro ultima roccaforte siriana”. E ancora: "La distruzione dello Stato Islamico in questa area diventerà la sconfitta strategica del gruppo terroristico internazionale in Siria”.

L’Isis ha concentrato le sue forze intorno a Deir ez-Zor dopo essere stato cacciato a sud da Raqqa e a est da Homs dalle forze siriane insieme all’alleato russo. La città rappresenta l’ultimo grande bastione delle forze armate dello Stato Islamico in Siria. Se fosse comprovato quanto si apprende dalla nota del Cremlino, dunque, l’attacco a Deir ez-Zor rappresenterebbe un duro colpo per il Califfato.

Claudio Canzone

