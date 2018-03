Siria, si schianta aereo militare russo in fase di atterraggio: 32 morti

SIRIA, 6 MARZO - Un aereo da trasporto militare russo si è schiantato nel pomeriggio durante la fase di atterraggio, precipitando a Khmeimim, dove si trova la base militare siriana di Latakia usata dai russi. Il bilancio sarebbe di 32 morti, tra cui 26 passeggeri e 6 membri dell’equipaggio.



L’incidente dell’Antonov-26 risale alle ore 15 di Mosca (circa le 13 in Italia). La strage sarebbe stata causata da un guasto tecnico del mezzo, è quanto riferito da un comunicato pubblicato dal ministero della Difesa russo, diffuso attraverso le agenzie di stampa del paese. “L'impatto è avvenuto a circa 500 metri dalla pista di atterraggio", rende noto il comunicato ufficiale, che rassicura: “l'aereo non è stato abbattuto" in seguito ad azioni ostili da parte dei miliziani. Ulteriori cause saranno accertate nelle prossime ore dal Ministero.



Khmeimim diventa nel 2016 la base militare russa più importante nel medio Oriente e il centro strategico delle operazioni militari contro lo Stato Islamico. Attualmente, ospita decine di cacciabombardieri, elicotteri d’assalto e centinaia di militari. Lo schianto potrebbe avere ripercussioni sull’azione militare russa dei prossimi giorni. Si attendono aggiornamenti dal Ministero della Difesa russo.

Fratini Rachele

Fonte immagine: askanews.it