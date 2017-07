Siria, tre autobomba nel centro di Damasco. Morti e feriti

DAMASCO, 2 LUGLIO - Tre autobomba sono esplose nel centro di Damasco provocando almeno nove morti e 15 feriti.

Le notizie sono ancora poche e frammentarie: secondo quanto riporta la tv di stato siriana un kamikaze, riuscito a eludere i controlli di sorveglianza, si è fatto esplodere dentro un'auto vicino alla centralissima Tahreer Square, dopo essere stato circondato dalle forze di sicurezza. Tra le vittime, sia civili che soldati, afferma l'Osservatorio siriano dei diritti umani. Sarebbero sette gli agenti rimasti uccisi nell'attacco.

Altre due autobomba sono state fatte invece saltare in aria dalle autorità su una strada che conduce all'aeroporto, dopo che la Polizia ha inseguito ed è riuscita a bloccare gli altri due attentatori. In questo caso, dunque, si è trattato di esplosioni controllate messe in atto dalle forze dell'ordine.

L. C.

Redazione

Immagine da tgcom24.mediaset.it