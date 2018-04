Siria, Trump ha dichiarato guerra a Damasco

WASHINGTON, 14 APRILE - Il Presidente degli Stati Uniti Donald Trump, in accordo con Regno Unito e Francia, nella nottata odierna (ore 3 italiane, ndr) ha ufficializzato l'intervento militare in Siria contro il governo di Bashar Assad.

Pochi minuti dopo, sono da registrare le dichiarazioni della premier britannica Theresa May: "Questo attacco non deve stupire nessuno. Si tratta di un'azione limitata - ha asserito -, un'azione con obiettivi precisi che non punta a causare un escalation nella regione" precisando di fare "tutto il possibile per evitare vittime civili".

"Ho ordinato alle Forze Armate francesi di intervenire questa notte, nel quadro di un'operazione internazionale lanciata in coalizione con gli Usa ed il Regno Unito volto a colpire gli arsenali chimici clandestini del regime siriano", la nota dell'Eliseo.

"Con l'avvio dei bombardamenti sulla Siria, gli Stati Uniti hanno violato tutte le norme internazionali e la Russia vede questo come un atto di aggressione" ha dichiarato Alexander Sherin, Presidente della Commissione Difesa della Duma di Stato russa. Inoltre, ha duramente definito Trump "non solo un criminale per il mondo intero, ma si tratta di un secondo Adolf Hitler".

Casus belli, il presunto attacco chimico avvenuto il 7 aprile scorso nel Ghouta orientale. Si registrano numerosi strike su Damasco, la capitale siriana.

Cristian D'Aiello