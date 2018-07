Siria, Ucciso il figlio del califfo Al-Baghdadi

HOMS (SIRIA), 4 LUGLIO - Il figlio del Califfo del sedicente Stato Islamico Abu Bakr Al-Baghdadi, Hudhayfah Ibrahim Al-Badri, è stato ucciso nel corso di un assalto terroristico alla centrale elettrica di Homs, in Siria. A riferirlo in queste ore via Telegram, l’organo di propaganda dell’ISIS Amaq.

L’agenzia Amaq ha comunicato l’avvenuta “operazione contro i Nusayriyyah (definizione dispregiativa degli islamisti sunniti ai gruppi sciiti, tra cui gli alawiti del Presidente siriano Al-Assad, ndr) e russi alla centrale di Homs”, corredando l’ansa con un’immagine celebrativa della giovane vittima. Non è stato fornito alcun ulteriore dettaglio.

Secondo quanto twittato da Hisham Al-Hashimi, esperto di terrorismo e consulente strategico del governo iracheno, il figlio del Califfo sarebbe nato nel 2000 a Samarra, in Iraq. Nel settembre scorso, testimoni conferemerebbero l’ultima sua apparizione pubblica insieme all’autista del padre in territorio siriano.

Cristian D'Aiello

Fonte foto: Globalist