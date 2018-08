Siria, ucciso in esplosione scienziato coinvolto in ricerche su armi chimiche

6 GIUGNO – Secondo l’Osservatorio nazionale per i diritti umani in Siria (ONDUS), lo scienziato Aziz Esber e il suo autista sarebbero morti a causa di un’esplosione che ha coinvolto la sua automobile nella sera di sabato. Lo scienziato e generale siriano era il direttore del centro di ricerche scientifiche di Masyaf, nella provincia di Hama.



Secondo le ipotesi statunitensi, in quel centro di ricerca venivano prodotte armi chimiche. Il centro era stato bombardato a settembre 2017, probabilmente a opera di Israele. L’Osservatorio conferma che Esber era molto vicino al presidente Assad e all’Iran, e prima dell’esplosione si era curato della produzione di missili terra-terra a corto raggio.



Un gruppo di ribelli, “Abu Amara Brigades”, ha rivendicato l’attentato. Il gruppo ha già rivendicato altri attacchi ai danni di ufficiali militari del governo siriano.



[Foto: Syrian Observatory For Human Rights]



Velia Alvich