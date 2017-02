Sisma: le Marche ordinano 639 unità abitative

ANCONA, 23 FEBBRAIO - La Regione Marche ha ordinato 639 soluzioni abitative emergenziali (SAE) per consentire la ricostruzione, seppur provvisoria, delle dimore per le popolazioni colpite dal terremoto.

Le casette sono strutture realizzate in acciaio e poliuretano, di facile montaggio. Nella frazione di Pescara del Tronto sono già iniziate le operazioni di preparazione del terreno per le fondamenta e nella prossima settimana inizierà l'installazione vera e propria dei 137 moduli abitativi.

Le altre SAE saranno invece destinate alle località di Ussita (100), Visso (222), Fiastra (72) e Castelsantangelo sul Nera (76), dove si stima di poter iniziare a breve le attività di fondazione già in corso a Pescara del Tronto.

Più indietro invece le procedure per l'urbanizzazione di altre frazioni, come quelle di Faete e Pratere, per le quali verranno effettuate solo nel corso della prossima settimana le gare per l'assegnazione dei lavori.

Paolo Fernandes



Foto: Valseriananews.it