Terremoto centro Italia, Marini: cento casette entro fine marzo

PERUGIA, 2 MARZO - Con l'apertura dei lavori del forum all'ANSA, Catiuscia Marini, presidentessa della regione Umbria, ha ricordato i lavori riguardo le casette necessarie dopo il terremoto che ha visto come protagonista il centro Italia.

"Gli sforzi li stiamo concentrando a Norcia, Cascia e Preci e in parte nello Spoletino che ha visto coinvolta una frazione in particolare", sottolineando che "e' questa la fase più difficile e complessa; stiamo portando avanti i provvedimenti per risolvere l'emergenza: le casette sono vere e proprie case, molto diverse da quelle del '97".



Per la regione Umbria, dopo le violente scosse, sono state stimate novecento casette e, secondo quanto assicurato dalla Presidentessa, nei mesi di giugno e luglio saranno completati "gran parte degli interventi previsti". "Abbiamo iniziato -ha continuato la Marini- a fornire a febbraio il primo gruppo di case, a marzo concluderemo tutto il fabbisogno delle casette richieste dopo il sisma del 24 agosto".

Alessia Terzo

Immagine da presidente.regione.umbria.it