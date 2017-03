Sister Act, trionfo a Catanzaro per il musical con Suor Cristina

CATANZARO, 9 MARZO 2017 - Unico, travolgente… DIVINO! Dopo il grande successo riscontrato al Brancaccio di Roma nella scorsa stagione ed aver conquistato ben 2 premi agli Italian Musical Awards 2016, il musical “Sister Act” sbarca presso il teatro Politeama di Catanzaro con due appuntamenti sold out che hanno fatto emozionare, ballare, ridere e riflettere gli spettatori che hanno gremito la sala.

Sotto l’attenta direzione di Saverio Marconi, il palcoscenico ha visto il susseguirsi di venticinque splendi brani, coreografie spettacolari e sfondi mozzafiato, il tutto con le meravigliose interpretazioni di grandi professionisti ed artisti di grande fama, tra questi: nel ruolo protagonista di Deloris (ovvero "Suor Maria Claretta"), il ciclone che travolgerà la tranquilla vita del convento, la madrilena Belia Martin, già applauditissima protagonista dell’edizione spagnola del musical. Il noto attore e conduttore televisivo Pino Strabioli, dopo il successo ottenuto con i programmi “E lasciatemi divertire” su Rai 3 con Paolo Poli, per la prima volta affronta il musical nel ruolo di Monsignor O’Hara. Direttamente da “Mamma mia”, anche Francesca Taverni nel ruolo della Madre Superiora, Felice Casciano nel ruolo di Curtis il gangster, e nuovi grandi talenti come l’esordiente Marco Trespioli.

Ma tra gli artisti più acclamati ed applauditi c’è anche una “suora vera”, la special guest dello spettacolo. Dopo il grande successo a The Voice Italia e del primo disco “Sister Cristina” prodotto da Universal, Suor Cristina Scuccia abbraccia l’esperienza del grande musical, che in “SISTER ACT” la vede impegnata nel ruolo della novizia Suor Maria Roberta. «La mia passione per il canto e la musica credo sia nata proprio con me, – dice suor Cristina – una passione cresciuta durante l’adolescenza: sognavo di diventare una performer un giorno. La mia strada è stata un’altra, ma il Signore ti dà cento volte tanto… ed eccomi qua, un sogno che si realizza insieme al meraviglioso cast di SISTER ACT!».

La cittadinanza catanzarese si è lasciata trasportare dai brani musicali scritti dal premio Oscar Alan Menken, che spaziano dalle atmosfere soul, funky e disco anni ’70, alle ballate pop in puro stile Broadway, in cui si innestano cori Gospel e armonie polifoniche. Testo e liriche, a cura di Franco Travaglio, hanno coinvolto il folto pubblico in una storia dinamica, incalzante e divertente tra gangster e novizie, inseguimenti, colpi di scena, rosari, paillettes con un finale davvero elettrizzante accompagnato da un tripudio di applausi con tanto di tradizionale lancio dei fiori dagli spettatori.

Filippo Coppoletta