Como, incursione centro migranti: è scontro politico, Bossi VS Salvini

COMO, 03 DICEMBRE – Diatriba politica sull'incursione in un centro migranti a Como: opera di skinhead o di "ragazzi"?

Da sinistra arriva la condanna di Veltroni che evoca una manifestazione di piazza contro "l'onda nera", a destra le due anime della Lega si confrontano. Bossi, dopo l’intervento di Maroni, invita Salvini a farsi da parte: "Il mondo è pieno di matti. Quei voti la Lega non deve cercarli. Io sono di una famiglia di antifascisti, combattenti non chiacchieroni".

Ma Salvini ribatte: "Per buonisti, sinistri e giornalisti il problema sono dieci ragazzi di destra che leggono un volantino. Per me invece sono le migliaia di clandestini che picchiano, rubano, stuprano". Così Walter Veltroni a La Repubblica: "Nutro una profonda inquietudine sul futuro della democrazia. Si stanno creando condizioni politiche e persino antropologiche per le quali la più grande conquista del Novecento, costata il sangue di Auschwitz e la prova dei gulag, e cioè la democrazia, può essere rimessa in discussione".

Veltroni ha suggerito a Renzi di convocare a Como una manifestazione, preoccupato da "un'onda nera", che "sta squassando l'occidente": "Ci sono momenti della storia in cui i cittadini non possono essere spettatori ma devono mobilitarsi con volontà e coscienza. La bandiera nazista nella caserma dei carabinieri dimostra che dobbiamo vigilare anche su chi la democrazia dovrebbe difenderla. Spero davvero che le forze democratiche e di sinistra vogliano dare un segno di unità sui valori fondamentali".

Il segretario del Pd Matteo Renzi risponde via Twitter alla chiamata di Veltroni: "Chi lo avrebbe mai detto? Alla fine persino Umberto Bossi deve spiegare a Salvini che con le provocazioni dei Naziskin non si scherza: adesso che glielo ha detto il Senatur, speriamo lo capisca. Rinnovo l'invito sabato prossimo a Como. Chi nega la storia, nega il futuro”, chiosa. Dal canto suo, Salvini replica rilanciando una manifestazione, il 10 dicembre a Roma, "per il rispetto delle regole, ordine, espulsioni, tranquillità e immigrazione sotto controllo".

