Skipper e marinaio dispersi: continuano le ricerche

LA SPEZIA, 5 MAGGIO- “Continuate a cercare, sono sicura che sono da qualche parte su una zattera di salvataggio”. Queste le parole di Rosa Cilano, moglie dello skipper spezzino Aldo Revello, disperso con l’amico marinaio romeno Antonio Voinea nell’Oceano Atlantico.

I due uomini erano di ritorno dalla Martinica dove la barca a vela di 14 metri, Bright, aveva fatto da charter dal novembre dello scorso anno. Avevano lasciato i Caraibi il 7 aprile per riportare la barca in Italia; il 25 aprile avevano raggiunto Horta e il 28 aprile erano ripartiti per Gibilterra. L’ultimo segnale della navigazione è stato registrato a circa 300 miglia a est di Sao Miguel, nelle Azzorre, il 2 maggio, quando è stato inviato il messaggio di allarme dal sistema satellitare del Bright al Centro di Coordinamento di Soccorso Marittimo Portoghese Delgada, nell’Oceano Atlantico.

"Non riesco a capire cosa sia accaduto, l'ultimo contatto lo aveva avuto alle 0,16 del Primo Maggio. Il meteo era buono, con onda di uno-due metri e vento di 15-20 nodi a traverso. Sono marinai esperti, cercateli con grande impiego di forze", dice la donna madre di una bambina di 4 anni. A dimostrazione della felicità e della tranquillità dello skipper c’è anche il suo ultimo messaggio sul diario di bordo della barca: «Che giornate meravigliose. Il Bright corre sereno senza sforzo e macina miglia. I delfini arrivano anche tre volte al giorno a giocare a prua e stiamo bene. L’oceano è uno spettacolo infinito in movimento. Ci corriamo sopra con tutto: barca, cuore, sguardo e parola. Da un lato è routine: una manovra, poi si cucina, si dorme, si legge e si chiacchiera; dall’altra è stupore sogno e meraviglia. Credo sia vita intensa, una esperienza grandiosa. Sì, me la sto godendo senza pressione e stress. Ore e giorni nel vento, provate anche voi. Ciao».

Attualmente l’autorità Sar portoghese ha inviato sette navi e un elicottero per partecipare alle ricerche dei due uomini e della loro barca in una zona compresa tra le Isole Azzorre e le coste del Portogallo. Il sito portoghese Correiro de Manha ha dato la notizia del ritrovamento di alcuni resti dell’imbarcazione, insieme a giubbotti, scatole e contenitori di carburanti. La notizia non è però stata confermata dalla Farnesina.

Ilaria Bertocchini

Fonte immagine: www.nellanotizia.net